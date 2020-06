Isolamento social cai 10% no Distrito Federal

O índice de isolamento social no Distrito Federal está diminuindo a cada dia, segundo o último relatório elaborado pela Casa Civil há uma queda de quase 10% no cumprimento da quarentena, em relação à semana passada. A medida é uma das ações do GDF de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

A cidade de Ceilândia é a que tem mais casos confirmados e mortes decorrentes da covid-19, e também a que mais tem desrespeitado as medidas de prevenção implementadas pelo governo. Na última semana, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decretou o fechamento dos comércios considerados não essenciais da região, por 72 horas, para tentar conter o número de contaminados, porém não houve resultado positivo.

O subsecretário de Inovação da Casa Civil, Paulo Medeiro, ressalta que a reabertura dos comércios no DF e o afrouxamento do isolamento não significam que os brasilienses devem parar de respeitar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção e o distanciamento. O GDF tem realizado o monitoramento diariamente, a cada 12 horas.

No ranking mais atualizado divulgado na noite de quarta-feira (17/6) pelo Casa Civil, as cidades que mais desrespeitam o isolamento, além de Ceilândia são Planaltina, Gama e Sobradinho 2. No fim da lista, estão Varjão,

Águas Claras, Núcleo Bandeirante e Arniqueiras. Desde que os comércios foram abertos o número de mortes aumentou 84% no Distrito Federal.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras