DF atinge maior temperatura da história

Nesta quinta-feira (8), o Distrito Federal atingiu a maior temperatura da história, 37,3%. O comunicado de “alerta vermelho” de calor para o DF, vale até sexta-feira (9). A previsão é de que os termômetros registrem 5°C acima da média ao longo dos próximos dias. O perigo é para “risco de morte por hipertermia em função das altas temperaturas”. A partir de sábado há previsão de chuva.

As principais recomendações da Defesa Civil para o período são para que a população evite a prática de atividades ao ar livre das 10h às 17h, aumente a ingestão de líquidos, não tome banhos prolongados com água quente e muito sabonete, descarte o uso excessivo de ar-condicionado e use protetor solar.

A população também deve intensificar o isolamento social e a utilização de máscara de proteção facial contra a Covid-19. Esse é mais um motivo para as pessoas só saírem de casa se houver realmente necessidade, uma vez que a seca combinada ao uso da máscara pode dificultar bastante a respiração.

Além do calor, a umidade relativa do ar pode cair a 10% nesta quinta, estando em estado de emergência.

*informação Metrópoles e Inmet

