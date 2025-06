Incêndio atinge distribuidora em Águas Claras; polícia investiga ação criminosa

Filmagens mostram mulher ateando fogo em mesas e cadeiras; moradores foram evacuados por segurança

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (2), em Águas Claras. As chamas começaram por volta das 22h30, dentro da distribuidora de bebidas Ônix, localizada na Praça Bem-te-vi, Quadra 105, no térreo do Residencial Mirante do Parque.

Segundo os bombeiros, o fogo teve início em cadeiras plásticas e, em seguida, se espalhou rapidamente por mesas, utensílios comerciais, freezers e eletrônicos. Ao todo, sete viaturas e quatro grupamentos especializados atuaram no combate às chamas. Graças à ação rápida, as equipes impediram que o incêndio alcançasse os andares superiores do prédio.

Como medida de segurança, os bombeiros evacuaram os moradores do edifício. Apesar da fumaça densa, ninguém se feriu.

Imagens revelam suspeita de crime

Durante o atendimento, o zelador do prédio entregou à Polícia uma gravação do circuito interno de segurança. Nas imagens, uma mulher, usando casaco com capuz cinza claro e calça legging preta, aparece ateando fogo em uma pilha de cadeiras e mesas plásticas.

Logo depois, o Corpo de Bombeiros acionou um 1º Sargento da PMDF para apoiar a ocorrência. Quando chegou ao local, o policial constatou que os bombeiros já haviam controlado o incêndio.

Posteriormente, o proprietário da distribuidora compareceu ao local e acompanhou os policiais até a 21ª Delegacia de Polícia, onde registraram o boletim de ocorrência e solicitaram a perícia técnica. A Polícia Civil investiga o caso como possível incêndio criminoso. A Perícia de Incêndio do CBMDF e a Defesa Civil também estiveram no local.

Prejuízos materiais

De acordo com a Polícia Militar, o fogo destruiu cerca de 20 mesas e 80 cadeiras plásticas. Além disso, as chamas danificaram o forro do teto, a estrutura interna da loja, vitrines, freezers e um televisor.

Um Fiat Fiorino branco, que estava estacionado em frente à loja, também sofreu danos parciais: o fogo derreteu o para-choque, calotas e outras peças plásticas do lado esquerdo, além de comprometer a pintura.

Por fim, a fachada do edifício, especialmente no primeiro andar, ficou chamuscada e escurecida pela fumaça.

A Polícia Civil segue investigando as causas e a motivação do incêndio. Até o momento, a mulher flagrada nas imagens ainda não foi identificada.

*Com informações da PMDF, PCDF e do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link: www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp



Além disso, participe do canal de notícias e bastidores no Telegram: t.me/dfaguasclaras

Tem alguma demanda? Envia pra gente pelo e-mail: [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa cidade passa por aqui!

Nos siga em nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: open.spotify.com

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Pensado de forma compartilhada e comunitária, o projeto do DFÁguasClaras carrega a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.