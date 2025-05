Incêndio atinge caminhão na EPTG, próximo ao DF Plaza

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 21h09 deste domingo (18), a uma ocorrência de incêndio em um caminhão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), nas proximidades do DF Plaza Shopping, em Águas Claras.

Assim que chegaram ao local, os bombeiros encontraram um caminhão Mercedes-Benz verde soltando muita fumaça pela parte traseira. Diante da situação, as equipes iniciaram imediatamente o combate direto às chamas, utilizando linhas de mangueiras para conter o fogo na carroceria.

Carga preservada

Graças à resposta rápida, os bombeiros conseguiram preservar a maior parte da carga, composta por cadeiras, mesas e materiais para eventos, e evitaram danos mais graves ao restante do veículo. O motorista, um homem de 41 anos, saiu ileso e optou por dispensar atendimento médico.

Trânsito interditado

Durante o atendimento, os bombeiros interditaram temporariamente a via, a fim de garantir a segurança das equipes e dos condutores. Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas, mas a perícia do CBMDF foi acionada e investiga o que provocou as chamas.

Por fim, após controlar completamente o incêndio, os bombeiros entregaram o veículo ao proprietário.

*com informações do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

