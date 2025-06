Incêndio atinge bar em Águas Claras na noite de terça-feira

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h53 e controlou o fogo sem vítimas. Causas ainda são desconhecidas

Um incêndio atingiu um bar em Águas Claras na noite desta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 23h53 e enviou três viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o estabelecimento tomado por muita fumaça. Os bombeiros desligaram imediatamente a energia elétrica e o fornecimento de gás do bar, garantindo a segurança da operação. Em seguida, fizeram a ventilação da área para facilitar o escoamento da fumaça.

Ação rápida evitou maiores danos

Após avaliarem os riscos, os militares entraram no imóvel e conseguiram conter e extinguir o fogo. Ninguém ficou ferido durante o incidente. A perícia do CBMDF foi acionada para identificar as causas do incêndio, mas até o momento não há informações confirmadas sobre o que provocou as chamas.

O local ficou sob a responsabilidade do gerente do bar, que acompanhou os trabalhos das equipes.

O DFÁguasClaras aguarda novas informações das autoridades para atualizar o caso.

*Com informações do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

