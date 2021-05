Ibram participa de bate-papo em Águas Claras sobre poluição sonora nesta quinta-feira (12)

Por Pablo Giovanni | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

12/05/2021 22:32, atualizado às 22:35 de 12/05/2021

O convívio com várias pessoas, seja em área rural ou urbanas, como quadras de condomínios residenciais – Águas Claras, um dos locais com mais prédios – às vezes pode causar uma dor de cabeça, como som alto em estabelecimentos comerciais, descumprindo de limite de decibéis e até poluição sonora de transporte público, como o metrô – muitos moradores questionam. Por isso, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) fará, na próximo quinta-feira (13) um bate-papo com moradores da cidade sobre problema dos altos ruídos (barulho), principalmente em áreas urbanas, comerciais e administrativas. O encontro será no estacionamento do Real Esplendor, de frente ao Vitrinni Shopping, de 9h às 12h.

Reclamações constantes por parte de moradores, os funcionários da equipe de deslocamento do Ibram falarão sobre a poluição sonora e os limites apresentados pela Lei Distrital n° 4.092/2008 para ambientes externos, além de ouvir demandas por parte da população. O encontro também contará com a presença do DFÁguasClaras e, responsável pelo bate-papo, a diretoria da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras (AMAAC).

Além do encontro para discutir sobre poluição sonora, o Ibram estará de prontidão para ouvir outras demandas da população, como a gestão do Parque de Águas Claras, responsabilidade do órgão. O Ibram é responsável por garantir a proteção do Meio Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais.

