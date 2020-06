Ibaneis Rocha declara estado de calamidade pública no DF devido à pandemia

Na manhã desta segunda-feira (29), o governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou estado de calamidade pública no Distrito Federal. A decisão foi tomada por conta das consequências da pandemia de covid-19 para Brasília. Até a manhã desta segunda-feira (29), a capital contabilizava 548 mortes por Covid-19 e 44,9 mil infectados .

Quando o Estado toma essa decisão, é porque a sua capacidade de resposta à crise está seriamente comprometida e é necessário que o Governo Federal adote medidas para apoiar ente federativo. Antes disso, porém, a União precisa reconhecer o estado de calamidade.

Porém, mesmo com a medida, o governo autorizou uma série de flexibilizações desde a reabertura do comércio a espaços de lazer. Ibaneis afirmou que o objetivo da declaração de calamidade é “acessar programas federais”. O chefe do Executivo não traçou relação direta com o contágio acelerado da doença.

A medida possibilita ainda a antecipação de benefícios sociais, a liberação de seguros e a prorrogação de pagamentos de empréstimos federais.

O aumento dos casos também tem causado grandes impactos nos hospitais. No domingo (28), as unidades particulares atingiram 90,4% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) reservados para paciente com Covid-19. O índice é o mais alto desde o início da pandemia na capital. Profissionais de saúde continuam denunciando a falta de equipamentos e medicamentos indispensáveis ao atendimento das vítimas de covid-19.

