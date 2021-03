Ibaneis libera e a partir de segunda-feira (8), escolas e academias poderão funcionar

Com alta no número de contaminados e próximo ao colapso na rede pública e privada de saúde, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou lockdown na capital no último domingo (28/2), proibindo atividades das mais variadas áreas, com o comércio sendo um dos mais afetados. No texto, as medidas durariam 15 dias.

Pressionado, o executivo acabou cedendo à pressão de alguns setores, flexibilizando o decreto permitindo a liberação das atividades, como na construção civil, indústrias e bancos. Caso o número de contaminação abaixasse e mais leitos fossem abertos, o governador sinalizou que flexibilizaria mais setores até segunda-feira (8).

Apesar de sinalizar que haveria flexibilização, o número de contaminação no DF atingiu 1,32 – quando o indicador é acima de 1,0, significa que a pandemia está crescendo. No comparativo de uma semana atrás, o indicador registrava 0,89. As declarações e informações foram dadas pelo governador em entrevista ao portal de notícias Correio Braziliense.

Com a flexibilização já publicada no Diário Oficial do DF nesta tarde, aulas presenciais em instituições de ensino e creches particulares estão permitidas, além da reabertura de academias. No texto, deixa claro: atividades permitidas, desde não seja coletivas.

Academias de áreas comuns de condomínios segue fechadas. Para o presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (Abrassp), Paulo Roberto Melo, não há possibilidade de áreas comuns dos residenciais ficarem fechadas. O presidente da associação cita elevadores, escadas e corredores.

“Com o novo decreto, as áreas comuns de lazer dos condomínios devem ficar fechadas. Mas as áreas comuns de circulação não têm como ficarem fechadas, porque são elevadores, escadas e corredores. As pessoas têm de circular”, afirmou o presidente da Seccional Brasil da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (Abrassp), Paulo Roberto Melo.

Fiscalização

No decreto, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) ficará a cargo da fiscalização no DF. Caso os agentes constatarem aglomerações ou descumprimento das atividades descritas nas restrições impostas pelo GDF, o estabelecimento deverá ser interditado e multado por R$ 20 mil.

Ainda segundo a publicação, cada integrante que estiver fazendo parte da aglomeração clandestina deverá também ser multado por R$ 1 mil.

Colégios de Águas Claras

A equipe de reportagem do DFÁguasClaras entrou em contato com vários colégios da cidade buscando informações sobre medidas de biossegurança e de higiene para a segurança dos alunos e colaboradores que serão adotadas no retorno das aulas presenciais na segunda-feira (8).

Em contato com o DFÁguasClaras, a secretária diretiva do colégio La Salle nos informou que a equipe responsável está discutindo sobre o retorno das aulas que será e, até o momento, não há uma posição e data definida para a volta na unidade. Até o final do dia, a equipe do La Salle nos informou que será divulgado para os pais e alunos na plataforma e redes sociais da instituição.

Procuradas pela equipe de reportagem do jornal, os colégios Atual e Ideal nos informaram que enviarão ao portal uma nota esclarecendo o funcionamento das instituições.

Reportagem em atualização*

