Ibaneis estende restrições até maio

Na última quarta-feira (01) foi publicado um novo decreto na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que prevê fechamento de comércios da capital até dia 3 de maio, já para as instituições escolares e universidades, a medida vale aé dia 31 de maio. Com quatro mortes e 370 casos confirmados de coronavírus, o governo do Distrito Federal analisa métodos para que a doença não se espalhe.

O decreto decidiu flexibilizar o isolamento para alguns setores. A partir de hoje, feiras permanentes poderão funcionar exclusivamente para comercializar alimentos para consumo humano ou animal. Restaurantes e praças de alimentação, no entanto, devem permanecer fechados. Feiras livres continuam sem poder abrir.

Na tarde da quarta-feira, o governador chegou a anunciar que a suspensão das atividades comerciais seriam estendidas até 13 de abril. Porém, analisando dos dados, a decisão foi de ampliar o prazo.

Governo estima que Brasília chegue até 1.00o casos de infectados.