Ibaneis cogita possibilidade de abrir leitos em hotéis do DF

Após anunciar três hospitais de campanha com a expectativa de abrir 300 leitos de UTI, o governador Ibaneis Rocha (MDB) cogita a possibilidade de abrir leitos de UTI em hotéis do DF.

Sobrecarregado, a rede pública do DF contém apenas quatro leitos de UTI adulto disponíveis, totalizando 98,50%.

“Nós estamos trabalhando muito, não podem dizer que nos omitimos. Vamos abrir três novos Hospitais de Campanha. Contratamos 74 leitos na rede privada que também está sobrecarregada. Isso alertamos muito, não há leitos disponíveis nem na rede pública e nem na privada.”, disse.

“Também avaliamos a possibilidade de abrir leitos em quartos de hotéis. Ao contrário do que dizem, nós não perdemos um só leito de UTI que foi criado pra Covid em 2020, não tivemos leitos ‘fechados’. Todos eles foram incorporados na rede pública”, completou o governador Ibaneis Rocha.

O presidente do Sindicato de Hóteis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Silva, informou que não foi consultado pelo Executivo sobre a abertura de leitos na rede hoteleira da capital. “A negociação pode ocorrer de forma direta com proprietários dos imóveis”, informou o sindicalista, em contato com o portal G1, da Rede Globo.

No ano passado, o GDF adotou o modelo de hospedar pacientes idosos com Covid-19 na rede hoteleira. Na época, a intenção era reduzir o número de contaminação na capital.

