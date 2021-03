Ibaneis anuncia que abrirá mais três hospitais de campanha com 300 leitos

Com mais de 90% de ocupação de UTIs nos hospitais da rede pública e privada, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que serão abertos mais três hospitais de campanha. No Twitter – principal rede social utilizada do governador –, o emebedista anunciou que serão criados 300 leitos nas unidades.

Em antemão, Ibaneis Rocha havia anunciado em entrevista ao Brasil Urgente na quarta-feira (3), apresentado por José Luiz Datena na TV Bandeirantes, que o DF abriria dois hospitais de campanha com 100 leitos em cada. Com a viabilidade de abrir mais um hospital ao invés dos dois divulgados, o governador confirmou nesta tarde de quinta-feira (4) que ao invés de 200, serão 300 leitos abertos.

Com a divulgação de mais leitos que serão abertos nos próximos hospitais de campanha, o Governo do DF corre contra o tempo para ativar os locais para o recebimento de mais pacientes da Covid-19. Os locais escolhidos foram o Ginásio Nilson Nelson, Ginásio do Gama e em Santa Maria.

Havia uma expectativa do GDF reativar o hospital de campanha do Mané Garrincha, usado por cinco meses no auge da pandemia em 2020. Durante o funcionamento do espaço, 1.787 pacientes que passaram pelo hospital e conseguiram se recuperar da Covid-19. Ao todo, a unidade de saúde registrou 32 óbitos provocados pela doença.

Mais leitos serão abertos nesta quinta-feira

O chefe do Buriti ainda informou que serão instalados mais 60 leitos nesta quinta-feira.

“Até o fim de semana, serão mais 130 leitos. É preciso esclarecer que os leitos dos hospitais de campanha não foram desativados, foram transferidos para os hospitais e as UPAs”, disse.

Até o fechamento desta reportagem, o DF atingiu 94,26% da ocupações do leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 com 14 leitos vagos e 28 aguardando por liberação. Na rede privada, o cenário é o mesmo: 93,67% dos leitos de UTI ocupados, com 14 leitos vagos e dois esperando por liberação.

Comércio

Com a possível queda na taxa de contaminação e aberturas de novos leitos, o governador sinalizou aos empresários que uma flexibilização para alguns setores do comércio ocorreria. Desde a publicação do decreto que entrou em vigor no domingo (28/2) e durará por 15 dias, poucas áreas foram liberadas. Provável, na segunda-feira (9), a decisão seja reavaliada pela cúpula do GDF.

