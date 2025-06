Homem pula do 1º andar para fugir de agressão em Águas Claras

Um episódio de violência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (11) em Águas Claras, no Distrito Federal. O caso ocorreu na Avenida Pau Brasil, onde um homem de 29 anos, pulou do primeiro andar do prédio em que mora para escapar de uma agressão.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima com sangramento na boca e escoriações no ombro. A equipe iniciou imediatamente o protocolo de trauma, estancou as hemorragias e encaminhou o homem ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O suposto agressor, de 26 anos, também apresentava ferimentos – contusões na face e no braço direito – e foi levado, após avaliação médica, ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Ainda não se sabe o que motivou o confronto. O caso ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

*Com informações do CBMDF.

