Homem mata os pais a facadas e fere irmã, em Águas Claras

Um homem de 39 anos matou os pais e feriu a irmã com golpes de faca, no Edifício Atrium, na Rua 19 Sul, por volta das 10h35.



De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, uma moradora ouviu os gritos dentro do apartamento pelo corredor e chamou os funcionários do edifício que ligaram imediatamente para a PM. Segundo os moradores da vizinhança do edifício, o acusado de assassinar os pais estaria sob surto psicótico desde terça-feira (23/2).



Dentro do apartamento, os policiais, ao entrar, encontraram uma cena chocante: o corpo do pai do autor foi encontrado no interior da residência sem vida e com uma arma branca encravada no pescoço. O corpo da mãe foi encontrado no corredor do andar do prédio.

De acordo com o sargento Souza Azevedo, responsável pela ocorrência, os militares encontraram o autor na cena do crime deitado no sofá com as mãos sangrando. Segundo o militar, “ele ficou estático. Não disse nada e nem esboçou reação”. Ele mora só no apartamento.

Segundo relatos de moradores, os pais vieram de Goiânia (GO) acompanhar de perto o surto do filho e, após uma discussão familiar na chegada da viagem, o autor de 39 anos matou os pais e feriu a irmã com um golpe de faca nas costas.

A vítima que sobreviveu foi levada e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) pelo próprio marido. O autor do crime também foi direcionado ao hospital após a chegada do Samu no local. A mulher não corre risco de vida.

O caso será investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul), que trabalha com o indiciamento de homicídio consumado e tentado.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.