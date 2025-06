Homem é brutalmente agredido após discussão por futebol em bar de Águas Claras

Vítima tentou apaziguar briga após jogo entre Espanha e Portugal e acabou com rosto desfigurado e perna fraturada.

Na noite de domingo (8), agressores espancaram brutalmente um homem de 62 anos dentro de uma distribuidora de bebidas na Avenida Jacarandá, próximo ao Hospital Águas Claras. Tudo começou durante a partida entre Espanha e Portugal pela Liga das Nações, decidida nos pênaltis. O que era para ser uma confraternização entre torcedores acabou se transformando em uma agressão gratuita e covarde contra a vítima.

Segundo relatos, o homem tentava apenas acalmar os ânimos de torcedores exaltados. No entanto, acabou atacado de forma brutal. Os agressores o acertaram com dois socos no rosto, um deles pelas costas. Como consequência, ele caiu no chão e sofreu uma fratura grave no tornozelo esquerdo, em dois pontos. Além disso, ficou com o rosto inchado, sofreu um derrame no globo ocular e teve ferimentos na gengiva e nos lábios.

Diante da gravidade, a família o levou imediatamente ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde ele permanece internado. Os médicos informaram que ele passará por cirurgia ortopédica, e, devido à idade, a recuperação pode levar mais de 30 dias.

Causa banal e autores em fuga

Ainda segundo testemunhas, a motivação para a violência foi a frustração de alguns torcedores com a derrota da seleção espanhola. Um comentário ou uma brincadeira, de outro homem, teria irritado um dos envolvidos, que deu início às agressões.

Logo depois do ataque, a Polícia foi acionada e recolheu imagens de câmeras de segurança que ajudaram a identificar um dos veículos utilizados na fuga, um Volkswagen Fox. Segundo o irmão da vítima, os agressores já estavam exaltados antes mesmo da briga e pareciam buscar confusão.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal na 21ª Delegacia (Taguatinga Sul) e segue com a investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

Prejuízos físicos e emocionais

Além do trauma físico, o homem, que está desempregado, perdeu uma entrevista de emprego marcada para esta semana. Familiares o descrevem como uma pessoa tranquila, sem histórico de confusões, e lamentam que um momento de lazer tenha terminado em barbárie.

“Futebol é para diversão. Se as pessoas não conseguem ter controle, elas não devem beber. Se elas não sabem conviver em sociedade, elas não devem estar no meio da sociedade”.

Por fim, a família espera que os agressores sejam identificados e responsabilizados na Justiça. As investigações continuam.

*Com informações da PCDF.

Por: Rafaella Iack.

