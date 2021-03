Governo do Distrito Federal lança o Reviva Parque; cidadãos poderão adotar parques na capital

De certo: você já ouviu falar do projeto “Adote uma Praça”. No DF, o programa funciona entre parcerias com empresários e moradores para a manutenção de locais públicos, como praças, jardins, balões, rodoviários, estacionamentos, parques infantis, etc.

Com tanto sucesso na iniciativa do governo, o GDF lançou o projeto “Reviva Parque”. Publicado no Decreto n° 41.865, o objetivo é promover parcerias para a conservação dos parques do DF.

“As parcerias previstas no Reviva Parque, tanto com órgãos do governo como da iniciativa privada, serão de grande importância para melhorar a infraestrutura desses espaços. Não se trata de privatizar os nossos parques, mas oferecer maior conforto aos brasilienses que frequentam e têm muito orgulho das áreas verdes da capital.. Serão recursos a mais que estarão entrando numa época de contenção orçamentária.””, disse o secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho.

No projeto, a intenção é reformar áreas públicas com apoio da sociedade. As parcerias são entre órgãos e entidades do DF, do Governo Federal, pessoas físicas, jurídicas e a sociedade civil organizada.

Visando um espaço melhor para a sociedade, a expectativa é proporcionar lazer, cultura, turismo, esporte, revitalização, melhorias e manutenção nos parques e demais unidades de conservação. Quem topar investir em um dos parques espalhados pela capital – com a reforma de banheiros, pinturas ou em outros investimentos – poderão utilizar, em caráter temporário e transitório, uma das áreas do parque, seja para a divulgação da marca, no caso de uma empresa, ou na realização de uma atividade por um profissional liberal de educação física, por exemplo. Tudo obedecendo critérios e normas de conservação ambiental.

“É uma proposta semelhante ao Adote uma Praça, porém voltada às unidades de conservação”, conta o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão. “É trazer a sociedade para mais perto da conservação desses espaços”, completa.

Parques e reservas na capital

Em todo DF, há 82 unidades de conservação, incluindo o Parque Ecológico de Águas Claras. Espaços que pessoas buscam paz e tranquilidade em um momento tão delicado da pandemia, os parques, por muitas vezes, são alvos de vandalismos e falta de conscientização de muitas pessoas.

Por isso, 19 órgãos e empresas públicas do GDF já estão envolvidas no programa. Companhia Urbanizadora de Brasília (Caesb), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) são algumas que irão fazer parte.

De acordo com o subsecretário-geral do Instituto Brasília Ambiental, Thulio Moraes, o programa chega para oficializar uma força tarefa que já existe, porém agora com a viabilidade e respaldo jurídico. “Faltava um instrumento que legitimar esse tipo de parceria”, explica.

