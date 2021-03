Governo do DF começa a vacinar idosos com 75 anos nesta quinta (4)

Com mais doses da vacina contra a covid-19 sendo distribuídas nos pontos de vacinação, o Governo do Distrito Federal decidiu ampliar a vacinação na capital. A decisão aconteceu após a chegada de 26,2 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com Instituto Butantan.

A ampliação do grupo contemplado será idosos com 75 anos. Adotando medidas para evitar longas filas e aglomerações, a secretaria disponibilizou a plataforma vacina.saude.df.gov.br para agendamento.

Caso o idoso prefira telefone, a secretaria também disponibilizou o telefone 160, opção 6 para o agendamento. O site e o telefone estão disponíveis para o público-alvo desde das 17h desta quarta (3) e são para vacinação em formato drive-thru.

Segundo a Secretaria de Saúde do DF e Codeplan, o público-alvo estimado é de 9,3 mil pessoas e, o idoso poderá escolher de qual forma irá querer receber a vacina. A secretaria apresenta dois modelos de vacinação: o tradicional (Unidades Básicas de Saúde (UBSs)) ou pelo sistema drive-thru.

“Mesmo se não conseguir agendar para esta semana, a vacina para você que tem 75 anos ou mais está garantida. Abriremos mais vagas para a semana que vem”, afirmou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Próximos grupos de vacinação

De acordo com o governador após declarações na tarde de terça-feira (2), a secretária de Saúde trabalha com a ampliação da vacinação na capital em ritmo frenético. A expectativa da pasta e do emebedista é pelo início da imunização para idosos a partir de 70 anos até o fim deste mês. Em abril, a imunização seria para idosos com mais de 65 anos.

Grupos prioritários para vacinação no DF

Trabalhadores de saúde da rede pública de todos os níveis de atenção à saúde

Trabalhadores do Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF)

Trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu)

Trabalhadores da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Trabalhadores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS)

Trabalhadores da Administração Central (ADMC);

Trabalhadores de hospitais privados, conveniados, filantrópicos, universitário e militares que possuem pronto-socorro e recebem pacientes com Covid-19;

Trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar (APH): resgatistas do Corpo de Bombeiros Militar e outras instituições privadas que prestam APH;

Trabalhadores da saúde que serão vacinadores;

Idosos maiores de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e os colaboradores das instituições;

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência residentes em residências inclusivas (institucionalizadas) e os colaboradores das instituições;

Pacientes do home care (SAD-AC) e do Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad) (AD2 e AD3), além de um cuidador dos pacientes do Nrad, exceto gestantes;

População indígena que reside em terras indígenas;

Profissionais de saúde inscritos nos programas de residência médica e multiprofissional, profissionais de saúde voluntários, profissionais de vigilância, limpeza e administrativo que atuam nas áreas supracitadas;

Idosos com 75 anos ou mais;

Veja os locais de vacinação no DF clicando aqui.

Foto: Breno Esaki/Agência Saúde-D

