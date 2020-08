Governador suspende retorno das aulas nas escolas públicas por tempo indeterminado

Na última quarta-feira (19), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e os secretários de Educação, Leandro Cruz e de Saúde Francisco Araújo, tomaram a decisão de suspender o retorno das aulas em escolas públicas do Distrito Federal por tempo indeterminado.

Os gestores entenderam que a medida é uma precaução no sentido de evitar mais contaminações pela Covid-19 a partir do convívio no ambiente escolar. Embora a rede pública tenha tomado uma série de medidas a fim de impedir o contágio, como a desinfecção e sanitização de mais de 90% das escolas públicas, Ibaneis e seus assessores diretos nas duas áreas acharam mais prudente adiar o retorno, antes previsto para ocorrer a partir do dia 31 de agosto.

A medida coincide com a aceleração do número de casos e de mortes no Distrito Federal pela Covid-19. Os dados mais atualizados registram que há 2.133 óbitos em função do agravamento da doença e um total de 140.593 infectados.

O governador do DF também anunciou que vai usar o período em que as escolas estiverem fechadas para promover a reforma em todas as unidades de ensino que necessitem de intervenções. Já para as escolas privadas, o chefe do Executivo afirmou que não vai interferir no calendário, e que essa decisão caberá às instituições particulares. As aulas nos colégios pagos do DF estão suspensas por força judicial.

-Fonte: Metrópoles

