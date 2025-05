Golpe da massagem: profissional convence clientes com pacotes promocionais e desaparece

Uma massoterapeuta que atua no Distrito Federal, especialmente em Águas Claras e no Plano Piloto, tem sido acusada de aplicar golpes em clientes ao vender pacotes de sessões que nunca são cumpridos. Com uma conta verificada no Instagram e aparência de profissional regular, ela consegue convencer clientes a pagar antecipadamente por atendimentos que simplesmente não acontecem.

“Aqui no condomínio, várias vítimas dela! Eu sou uma delas!”, relatou uma moradora de Águas Claras, que preferiu não se identificar.

Modus operandi

Em geral, a tática da falsa profissional segue sempre o mesmo roteiro. Ela realiza uma sessão inicial, geralmente na casa da cliente e, ao final, oferece um pacote promocional com desconto. Dessa forma, a proposta, atrativa, faz com que muitas vítimas fechem 10 sessões por valores entre R$ 800 e R$ 900, pagos na hora via Pix.

No entanto, logo após o pagamento, os cancelamentos começam. Ela desmarca e remarca sucessivamente, sempre com novas desculpas, mas nunca retorna para cumprir o serviço contratado.

Boletim de ocorrência

A reportagem do DFÁguasClaras conversou com uma vítima que registrou boletim de ocorrência sobre o caso. A negociação ocorreu por WhatsApp e a primeira sessão foi feita no mesmo dia, na residência da comunicante, em Águas Claras.

Segundo o relato, ao término da massagem, a cliente quis pagar apenas por aquela sessão, mas a profissional afirmou que o valor avulso era de R$ 250,00. Em seguida, ofereceu o pacote promocional por R$ 899,00. A cliente aceitou, efetuou o pagamento integral e firmou contrato. O acordo previa sessões semanais às segundas-feiras. Entretanto, desde então, nenhum atendimento foi cumprido.

Tentativa de cancelamento

Diante da ausência reiterada e do descumprimento contratual, a vítima solicitou formalmente o cancelamento do contrato e o ressarcimento proporcional do valor pago, descontando apenas a sessão realizada. A contratada alegou que precisaria de alguns dias para efetuar o estorno, mas até o momento não realizou o reembolso.

Mais vítimas

Na tentativa de esclarecer os fatos, a vítima decidiu aprofundar a apuração por conta própria. Conversando com moradores do condomínio e seguidoras da profissional nas redes sociais, identificou diversos relatos semelhantes: a profissional comparece apenas à primeira sessão, recebe o valor integral do pacote e desaparece, sempre com justificativas diferentes.

Posteriormente, a comunicante entregou à Polícia Civil um conjunto de provas: prints das conversas no WhatsApp, cópia do contrato de prestação de serviço, comprovante de pagamento via Pix, link do perfil da contratada no Instagram, além de depoimentos de outras vítimas.

Alerta: exija contrato formal

Casos como esse reforçam a importância de formalizar qualquer prestação de serviço com contrato escrito, mesmo em atendimentos domiciliares.

“Ela realmente é massoterapeuta e tem rede social verificada, o que passa confiança. Mas o golpe está justamente na credibilidade construída”, alerta a vítima.

Para se proteger, o consumidor deve:

Exigir contrato de prestação de serviço com cláusulas claras;

Evitar pagamentos antecipados altos;

Verificar o CNPJ ou CPF da prestadora;

Buscar referências em fontes externas às redes sociais;

Guardar todos os registros e formalizar denúncias o quanto antes.

Apesar de o caso ainda estar em investigação, os relatos mostram que o golpe tem sido recorrente em Águas Claras. A moradora que denunciou ao DFÁguasClaras já identificou outras vítimas em seu próprio condomínio.

Por fim, a Polícia Civil reforça: em situações parecidas, registre o boletim de ocorrência e reúna provas. A prevenção começa pela informação, e a união entre moradores pode fazer a diferença.

Por: Rafaella Iack.

