//Gestação e puerpério em tempos de pandemia.

O que diz a OMS sobre os cuidados com a mulher grávida e após o parto!

Se você está grávida ou acabou de dar a luz e está com dúvidas sobre como proteger seu bebê, não se assuste minha amiga! Vamos falar sobre alguns passos importantes para que você e seu filho possam ter mais qualidade de vida com mais segurança nesses dias de pandemia do Coronavírus.

Até o momento, não existe comprovação científica que afirme que a mãe pode transmitir o vírus para o bebê, por via transplacentária ou pelo leite materno. Sendo da vontade da mãe e ela estando em boas condições de saúde, pode amamentar, de acordo com a OMS. Isso claro, com acompanhamento do seu médico durante a gravidez e após o parto. Porém, alguns cuidados precisam ser tomados para as mães confirmadas e para as que estão com suspeita do vírus onde a amamentação ainda é indicada:

1 – Mantenha o seu pré natal sempre em dia, ele é fundamental para prevenir e identificar todo tipo de doenças.

2 – Lave com bastante água e sabão suas mãos antes de tocar o bebê, ( além de higienizar as mamas ).

3 – Ao amamentar, sempre utilize a máscara facial, cobrindo completamente o nariz e a boca.

4 – Se caso você tossir ou espirrar muito ( o que é bom ser evitado durante a amamentação mesmo com máscara ) e a cada mamada, troque de máscara, para que ela não perca sua eficácia.

5 – Se utilizar a bombinha de extração de leite, sempre a higienize bem antes de manipulá-la e ferva algumas partes antes e após o uso dela, de acordo com as orientações do fabricante.

6 – Manter o ambiente da casa sempre bem arejado, ventilado e limpo.

7 – Não compartilhar objetos.

È importante ressaltar, que ainda existem muitos estudos á cerca do Covid-19 sendo feitos e muitos ainda são inconclusivos. Muita coisa pode mudar ao longo dos dias. O importante, é que a mãe mantenha contato com seu médico e siga todas as orientações sobre manter o aleitamento do bebê ou não e sobre todos os cuidados.

Em caso de uma possível limitação de contato entre a mãe e o bebê, isso deve ser feito com orientação correta e da melhor forma possível para que não se torne algo traumático para ambos.

