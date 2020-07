GDF realiza reposição de areia em quadras esportivas em 11 RAs

Uma antiga demanda da comunidade de esportistas do DF começou a ser atendida esta semana. A Secretaria de Esportes e Lazer (SELDF), em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), está realizando a reposição de areia em quadras de esporte públicas e outros equipamentos que possuam o material em 11 regiões administrativas ao longo de todo o mês de julho e início de agosto.

O serviço é realizado por técnicos da Novacap e equipes das administrações regionais, que auxiliam no espalhamento da areia em quadras, parquinhos infantis e outras áreas. Esta semana, oito quadras e cinco parquinhos de Sobradinho, Sobradinho II, Águas Claras e Guará II receberam o serviço. Para atender toda a demanda, a Novacap irá usar 888 metros cúbicos de areia, o equivalente a mais de 1.300 toneladas do material.

Nas próximas semanas, os caminhões chegarão no Plano Piloto, Gama, Santa Maria, Brazlândia, Ceilândia, Guará e Vila Planalto. A expectativa da SELDF e da Novacap é finalizar a reposição de areia em todos os locais já determinados entre a primeira e a segunda semana de agosto. Os beneficiados da ação incluem atletas e praticantes de futevôlei, vôlei de praia e beach tennis, além de crianças e adolescentes que utilizam os parques infantis para lazer.

A secretária de Esportes, Celina Leão, ressalta a importância do serviço tanto para a comunidade esportiva quanto para a sociedade do DF: “Pra quem gosta de prática de esportes, principalmente na areia, sabe o quanto é importante a gente ter quadras adequadas. Estamos trabalhando com a visão de atleta, mas fazendo aquilo que é importante para toda a sociedade”.

Quem utiliza muito os equipamentos públicos com areia também demonstra satisfação com o trabalho que está sendo realizado. Emerson Rolim Araújo é atleta e instrutor de futevôlei, utiliza quadras em Sobradinho, Plano Piloto e Águas Claras e destaca um importante benefício que a reposição de areia traz.

“O principal é a segurança. Quando temos uma quadra com pouca areia, acontecem acidentes. Pessoas se machucam, ralam joelho. Em uma quadra com boas condições, com areia nova, isso é evitado e pode inclusive trazer novos praticantes para os esportes”, avalia.

* Com informações da Secretaria de Esportes e Lazer

