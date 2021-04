GDF Presente faz ações em várias regiões da cidade

Essencial para os trabalhos da conversação da cidade, o GDF Presente está nas ruas e avenidas de Águas Claras para dar um início a mais uma edição do programa. Desta vez, as equipes do programa focaram as atenções nas vias de Águas Claras, principalmente na manutenção e limpeza, como a higienização dos abrigos de ônibus.

Nas ruas das Paineiras e Pau Brasil, as equipes trabalharam tampando buracos e reforçando faixas de trânsito nas avenidas. Em falar em trânsito, a equipe do GDF Presente trabalhou aos arredores do Parque Ecológico de Águas Claras na manutenção dos estacionamentos. No último mês, por exemplo, moradores cobraram a administração após um estacionamento ter sido destruído pela chuva, em dezembro passado.

Entre outros trabalhos, as equipes recolheram inservíveis na rua 21 Norte. Bem próximo, na rua 20 Norte, as equipes atenderam demandas e erradicaram a trinca de uma árvore. Para a criançada, a equipe consertou balanços do parquinho infantil da rua 19 Sul.

