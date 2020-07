//GDF prepara compra de termômetros para medir temperatura de alunos

Secretaria de Educação quer evitar a propagação do vírus na volta às aulas

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Educação, prepara a compra de termômetros para serem usados na aferição da temperatura corporal dos estudantes das escolas públicas. O equipamento, já comum na entrada de shoppings, mercados e outros comércios, será usado na entrada dos alunos quando as aulas presenciais forem retomadas. A medida visa tentar conter a disseminação do novo coronavírus nas unidades educacionais.

De acordo com Secretaria de Educação, o processo ainda está em fase de elaboração e não há estimativa de preços e definição da quantidade que será adquirida. Mas a pasta adiantou que todas as escolas públicas serão contempladas com os dispositivos.

Não foi divulgado o prazo para a abertura do pregão.

Na última terça-feira (14/7), o Conselho de Saúde do Distrito Federal aprovou resolução com críticas à retomada das atividades comerciais e ao retorno das aulas na rede pública de ensino.

A Secretaria de Educação divulgou, na segunda-feira (13/7), o cronograma para a retomada das atividades presenciais na rede pública de ensino do DF. De acordo com a pasta, a previsão é de que o primeiro grupo de estudantes volte para as salas no dia 31 de agosto.

Fonte: Metrópoles

