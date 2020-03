//GDF pede ajuda à China para combater coronavírus

Em carta enviada nessa quinta-feira (19) ao embaixador do país, o governo local solicita orientações para evitar proliferação da doença na capital e pleiteia a doação de suprimentos e equipamentos médicos

O Governo do Distrito Federal pediu, nessa quinta-feira (19), ajuda para o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. Em ofício, o governador Ibaneis Rocha solicita auxílio “de qualquer natureza” para o combate do novo coronavírus na capital.

Além de orientações para evitar a proliferação da Covid-19, o governador pleiteia a doação de suprimentos e equipamentos médicos, assim como indicações de empresas que possam colaborar na contenção da pandemia.

No documento, Ibaneis Rocha destaca a capacidade das autoridades chinesas no enfrentamento do coronavírus no país asiático, assim como a solidariedade da China em cooperar com outros países que foram afetados com a doença.

Ainda de acordo com o texto, o governador lembra da “tradicional amizade sino-brasileira” para conseguir ajuda da China, “tendo em vista a rápida evolução do número de casos registrados no território brasileiro”.

Agindo rápido

As ações de combate à Covid-19 começaram antes mesmo de a doença chegar à capital, com planos de atuação, controle e enfrentamento. Desde então, várias medidas foram adotadas, como suspensão das aulas nas redes pública e privada, antecipação de férias escolares, interrupção do funcionamento de cinemas, teatros, academias e centros esportivos, teletrabalho e ponto facultativo para servidores do GDF.

Fonte: Agência Brasil

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio! Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast… você vai ouvir o cotidiano de Águas Claras no Distrito Federal, uma cidade linda e muito amada pelos seus moradores. Vamos falar de tudo que envolva nossa cidade! Na política vamos envolver os moradores para que juntos possamos trazer benefícios a nossa cidade. Queremos lhe apresentar o comércio de Águas Claras para que isso incentiva os empresários e faça nossa economia crescer a cada dia. Queremos que você ouça Águas Claras todos os dias para que a nossa cidade tenha a cada dia mais pessoas envolvidas para fazer uma cidade melhor. Um grande abraço. Cléber Barreto

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.