GDF lança clube de descontos e bolsas para ensino superior

Os servidores do Distrito Federal terão descontos e condições especiais na compra de produtos e serviços, além da redução de preços em matrículas e mensalidades de faculdades e universidades privadas do DF. Nesta quarta-feira (11), o Governo do Distrito Federal lançou os programas Clube de Descontos do Servidor e DF Superior, em iniciativa que vai beneficiar cerca de 160 mil servidores – entre ativos e aposentados, além de dependentes – e começa a valer neste mês.

“Desde a época da transição de governo já trabalhávamos para empoderar os servidores da capital”, lembrou o vice-governador Paco Britto, durante o lançamento dos benefícios no Salão Branco do Palácio do Buriti, sede do governo local. “O governador Ibaneis Rocha trouxe a gestão empresarial para o governo da capital em benefício da população”, acrescentou. O Secretário de Economia, André Clemente ressaltou que a parceria com o setor produtivo, faculdades e universidades vai qualificar ainda mais os servidores públicos, além de aquecer a economia local.

Clube de Desconto

As empresas que queiram participar do Clube de Desconto poderão se credenciar no programa tão logo seja formalizada a publicação da norma. Os interessados devem preencher e assinar o Termo de Credenciamento e Adesão a ser disponibilizado junto ao decreto. O documento, no entanto, ainda não garante que elas tenham acesso a informações pessoais ou funcionais dos clientes.

O benefício poderá ser estendido aos parentes dos servidores. Com a medida, os ativos e aposentados terão abatimento de pelo menos 10% em várias áreas. Para obter o benefício, basta apresentar, no ato da compra, o documento de identidade ou funcional com foto, assim como o contracheque.

A Secretaria de Economia fará a gestão do Clube de Desconto, cuidando do credenciamento das empresas interessadas, além de manter um portal atualizado com os participantes e os abatimentos ofertados. O programa, que terá aplicativo próprio, terá como agente financeiro o Banco de Brasília (BRB).

DF Superior

As instituições interessadas vão aderir ao DF Superior por meio de instrumento próprio, definido na regulamentação do programa. Posteriormente, no site da Secretaria de Economia, terá a adesão firmada e o ato de credenciamento como consignatária facultativa, com indicação do nome fantasia, razão social, CNPJ e desconto oferecido.

O DF Superior cria condições para melhorar a qualificação profissionais dos servidores, facilitando cursos de graduação ou segunda graduação, pós-graduação, licenciatura, MBA, mestrado ou doutorado. O programa prevê o cadastramento de instituições privadas de ensino superior para concessão de descontos em matrículas e mensalidades em cursos de nível superior, inclusive tecnológicos, aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do DF, e também para seus dependentes.

Além de promover a qualificação profissional e incentivar o aperfeiçoamento pessoal dos servidores, a medida também fortalece a economia, pelo estímulo à ampliação do número de estudantes em instituições de ensino privadas. Há duas formas de viabilização dos benefícios do DF Superior. A primeira delas é o credenciamento da instituição de ensino como consignatária facultativa, o que implicará em desconto mínimo de 15% sobre os valores das mensalidades e matrículas.

A outra é a emissão de boleto bancário em nome do beneficiário do programa, que implicará em desconto mínimo de 10% sobre as mensalidades e matrículas. Esta segunda hipótese se aplica quando a instituição não optar por se credenciar como consignatária facultativa ou quando não houver margem consignável aos servidores ou empregados públicos. As instituições podem optar pelas duas possibilidades.

* Com informações da Secretaria de Economia

