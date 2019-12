GDF divulga obras que serão feitas em 2020

A previsão para 2020 é otimista em relação a cidade. As 27 áreas do governo terão disponíveis R$ 4 bilhões para investir. O cronograma de obras e benfeitorias foi apresentado ao governador Ibaneis durante reunião com seu secretariado nesta sexta-feira (27), no Palácio do Buriti.

Pelo programa, o ritmo das obras em Brasília vai ser acelerado, tanto para dar continuidade às que estão em andamento quanto para dar início a muitas outras. De reforma de calçadas na Asa Sul à construção de viadutos; de recapeamento de asfalto à implantação de túnel no centro de Taguatinga. Haverá homens e máquinas para todos os lados do Distrito Federal.

Cada cidade será contemplada com uma grande benfeitoria, em trabalho que compreende áreas como saúde, educação, transporte, segurança. O governo quer entregar 60 mil moradias até o fim de 2022. Neste ano começaram a ser construídas 500 moradias populares em Samambaia, 1,3 mil na QNL 6 em Taguatinga e 1,2 mil na Estrutural.

A Secretaria de Saúde dará ao brasiliense a construção de 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do Centro Sul Hospitalar, com capacidade para 140 leitos. A pasta também conduzirá a ampliação do Hospital da Região Leste, com a disponibilidade de mais 50 leitos.

A segurança pública também ganhará reforço. Estão previstas a construção e a reforma de delegacias – a 19ª DP, que serve às populaçôes de Ceilândia e Sol Nascente, deve ser reformada e ampliada, por sugestão do secretariado do GDF, embora o governador tenha defendido a construção de novas unidades. Por sua vez, o Instituto de Medicina Legal (IML) terá nova sede, cuja obra está orçada em R$ 45 milhões. A 35ª DP (Sobradinho II), que funcionava de forma precária, será reconstruída.

A pasta será uma das que mais vai receber investimento neste governo. Está prevista a construção de mais um módulo na Papuda, o PDF III, no valor de R$ 43 milhões. Além disso, haverá a abertura de 140 vagas com a construção do Centro de Internação Psicossocial, no valor de R$ 18 milhões de reais. Outros quatro centros de detenção provisória deverão oferecer mais 3,2 mil vagas para a ressocialização de detentos.

O governo quer começar a liberar a maioria das licitações das obras que ainda não estão em andamento no início do próximo ano, para que dê tempo de inaugurá-las ainda em 2020. Após ouvir os projetos de seus secretários, o governador Ibaneis se mostrou surpreso.

“Fiquei surpreendido positivamente. Tem muita coisa aqui que eu não sabia. Acertamos aqui o andar da carruagem. Estou feliz com meu secretariado, com meus diretores. Estou muito feliz com o ano que está se encerrando. Estamos na capital da República e estamos na frente de todos”, disse ele.

VEJA AS PRINCIPAIS OBRAS A SEREM EXECUTADAS EM 2020

Secretaria de Obras

*Setor Comercial Sul: revitalização da Praça do Povo. Em fase de licitação

*Setor Policial Sul: construção do viaduto que dá acesso ao Terminal Rodoviário Sul, no valor de R$ 8,1 milhões. Licitação deve sair em janeiro

*Gama: drenagem da DF-290, no valor de R$ 5,1 milhões

*Viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no valor de R$ 15,3 milhões

*Reforma da Ponte Costa e Silva, no valor de R$ 16 milhões

*Vicente Pires: serão mais R$ 50 milhões para implementação de asfalto, calçada, rede de águas pluviais e asfalto no lote 2

*Taguatinga: recuperação da avenida Hélio Prates, no valor de R$ 89 milhões, e a construção do túnel que ligará a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à avenida Elmo Serejo, no valor de R$ 200 milhões, e mais estudo de impacto de vizinhança, no valor de R$ 15 milhões

*Park Sul: construção de uma bacia de captação de águas pluviais, no valor de R$ 25 milhões

*Paranoá: revitalização da avenida principal, com implantação de calçada e recapeamento de pista

DER

*DF-459: construção de ciclovia entre Samambaia e Ceilândia

*Restauração da Estrada Parque Indústria Gráfica

*Taguatinga: Restauração do Pistão Sul

*DF-079: restauração da ponte entre Park Way e Águas Claras, no valor de R$ 3,4 milhões

*DF-001: restauração da pista entre os balões do Periquito (Gama) e da Emas (Recantos das Emas)

*DF-001: restauração do viaduto de Samambaia e Pistão Sul

*DF-180: Ponte Alta, perto da Embrapa, e mais recapeamento

*DF-463: restauração da pista em São Sebastião, no valor de R$ 4 milhões

Restauração da Via Estrutural

*BRT Sul: término dos trechos 3 e 4

*BRT Sudoeste: trecho que irá até o Recanto das Emas, passando pelo Riacho Fundo, no valor de R$ 700 milhões

*BR-020: construção de passarela, no valor de R$ 3 milhões

*Viaduto no Recantos das Emas

*BR-020: viaduto na entrada. Projeto pronto. Licitação para o início do ano

Educação

*Construção de escolas: Sol Nascente, Paranoá, São Sebastião

*Ceilândia: construção do Centro de Educação Primária

*Mais 15 creches. Cinco só em 2020, para servir a famílias de Planaltina, Recanto das Emas e Gama. Licitação até janeiro

Saúde

*Previsão de construção de 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

*Centro Sul Hospitalar com 140 leitos

*Hospital Regional do Paranoá: construção de 50 leitos

Agricultura

*Mercado Central da Ceasa

*Polo Industrial de Planaltina

*Brazlândia: revitalização de canal do Rodeador

*Canal Santos Dumont

*Parque de Exposição de Brazlândia

PCDF

*Novo Instituto de Medicina Legal (IML), no valor de R$ 45 milhões

*Construção da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho II

*Delegacia do Sol Nascente

*12ª Delegacia de Taguatinga

*8ª Delegacia que vai atender Estrutural e SAI

*Reforma do Instituo de Pesquisa de DNA (IPDNA)

CBMDF

*Construção do prédio administrativo, onde vai funcionar toda a estrutura administrativa da corporação

*Batalhão do CBDF no Sol Nascente

*Novo quartel de Ceilândia, no valor de R$ 7 milhões

*Concurso público para a contratação de bombeiros

*Reforma de quarteis no Gama e em Sobradinho

PMDF

*Construção do Centro Odontológico, no valor de R$ 14 milhões

*15º Batalhão da Estrutural

*Construção do Batalhão da PM no Sol Nascente

Secretaria de Segurança Pública

*Construção de mais um módulo na Papuda, o PDF III, no valor de R$ 43 milhões

*Centro de Internação Psicossocial para 140 vagas, no valor de R$ 18 milhões

*Quatro centros de detenção provisória com 3,2 mil vagas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

*Urbanização na ADE de Ceilândia, no valor de R$ 48 milhões

*Expansão da rede elétrica da ADE da AMA do Gama. Prazo de execução de 150 dias

*Pavimentação e pavimentação da ADE do Polo JK de Santa Maria, no valor de R$ 20 milhões

Secretaria de Mobilidade

*BRT Região Sudoeste, ligando Varjão a Itapoã

*Expansão da linha do Metrô, em Samambaia

*WI-FI social no Metrô

Codhab

*Construção de 500 moradias populares em Samambaia

*Duas escolas no condomínio Parque dos Ipês, em São Sebastião

*QNL 6 em Taguatinga: construção de 1,3 mil habitações populares

*Cidade Estrutural: entrega de 1,2 mil unidades

-informações Agência Brasília/GDF

