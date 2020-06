GDF DETERMINA FECHAMENTOS DE REGIÕES DO DF DEVIDO AO CORONAVÍRUS

Em 24 horas, a Secretaria de Saúde contabilizou 1.642 novos casos da doença. Seis pessoas morreram vítimas da covid-19. Com isso, o Distrito Federal acumula 15.850 infectados e 192 óbitos decorrentes da pandemia. De acordo com o boletim mais recente da pasta, divulgado às 18h de ontem, mais cinco homens e uma mulher morreram por complicações decorrentes do coronavírus. Os óbitos foram registrados nas regiões de Ceilândia, Recanto das Emas, Águas Claras, Planaltina, Gama e Sobradinho.

Com o aumento, o GDF decidiu suspender, por 72 horas, a abertura dos comércios considerados não essenciais em Ceilândia, Sol Nascente e Estrutural. A medida começa valer a partir da segunda-feira. O decreto nº 40.872, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), foi publicado na noite de ontem, em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), e determina o fechamento de shoppings centers, feiras populares e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, o funcionamento de parques e a prática de cultos ou missas de qualquer credo ou religião nas três regiões.

Ceilândia, é a região que mais concentra casos de covid-19 no DF, com 1.780 contaminados. Além da cidade, o Plano Piloto (1.319) e Taguatinga (1.093) ultrapassam a marca de mil casos da doença, Águas Claras concentra 646 infectados. A maior parte dos infectados é paciente que ainda está em tratamento. São 7.977 pacientes em ativo, sendo 5.972 em análise, 1.796 com um quadro leve da doença, 237 com sintomas moderados e 72 em estado grave. Os demais casos referem-se aos pacientes que se recuperaram do coronavírus — que já são 7.665 pessoas — e às mortes. Nessa conta, o DF considera 208 óbitos: 192 registrados no DF e mais seis identificados no entorno. Pôr do Sol registrou 70 ocorrências e a Estrutural, 317 casos e quatro óbitos.

O novo decreto retoma a medida adotada pelo governo no início da pandemia da covid-19, instituída em março. Nos shoppings centers, ficam autorizados , apenas, o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e serviço de delivery. Outras atividades consideradas essenciais continuam funcionando normalmente (veja O que pode funcionar) e devem continuar cumprindo todos os protocolos e as medidas de segurança sanitária estabelecidos desde o início da pandemia, como a garantia de distância mínima de dois metros entre as pessoas, utilização de equipamentos de proteção individual e máscaras tanto por clientes quanto por funcionários, além da disponibilização de álcool em gel 70%.

A supervisão do cumprimento do decreto nas três regiões ficará a cargo da Secretaria DF Legal. Por meio de nota, a pasta informou que, desde 27 de maio, tem promovido, em ação conjunta com outros órgãos de fiscalização, de segurança e forças policiais, a fiscais têm visitado shoppings centers, centros comerciais, feiras e outros estabelecimentos a fim de verificar o cumprimento das medidas de proteção. Ao todo, 300 servidores de 10 órgãos do GDF fiscalizam diariamente todo o DF. Os estabelecimentos que descumprirem as normas previstas no decreto citado e no de hoje podem ser multados, fechados compulsoriamente ou interditados.

-informações Correio Braziliense

