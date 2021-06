GDF articula projeto para atendimento à população

Levar o Estado aonde o cidadão está. Com esse intuito, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) articulam a implantação do projeto Cras Itinerante. A iniciativa vai levar serviços da política de assistência social às comunidades.

O objetivo é adaptar os veículos que saíram de circulação e estão em boas condições para percorrer regiões do Distrito Federal. “O projeto prevê a plotagem, a adequação para o atendimento, o motorista, a manutenção e a guarda do veículo”, explica o presidente da TCB, Chancerley Santana.

Os ônibus já têm piso baixo e ar-condicionado, mas ainda vão passar por uma readequação. “O Estado precisa ir ao cidadão”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Muitas pessoas têm dificuldades para se deslocar até nossas unidades. Esse trabalho em conjunto vai ter, justamente, a meta de chegar a essas pessoas”.

As pastas pretendem assinar, nos próximos dias, um termo de cooperação técnica, que visa iniciar os estudos para desenvolvimento desse projeto destinado à ampliação da cobertura dos serviços socioassistenciais, de segurança alimentar e nutricional e de transferência de renda.

DF Acessível

Durante reunião na manhã desta terça-feira (22), na sede da TCB, a secretária Mayara Noronha Rocha conheceu as mais se 20 vans adaptadas que vão atender ao programa DF Acessível. A iniciativa vai oferecer o transporte de pessoas com deficiência (PcD) do tipo motora, configurada pela redução de mobilidade.

O programa, que conta com a participação da Vice-Governadoria e das secretarias de Economia e da Pessoa com Deficiência, tem a finalidade de realizar o transporte porta a porta desse público.

