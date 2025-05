Furto de cabos de energia deixa prédio sem luz em Águas Claras

Na madrugada da última sexta-feira (23), por volta de 00h01, uma equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal atendeu a uma ocorrência de furto de cabos de energia elétrica na Avenida Araucárias, nas proximidades da Rua 30 Sul, em Águas Claras.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram o rompimento dos cabos e, imediatamente, iniciaram um patrulhamento intensivo na região. Em seguida, com o reforço de outras viaturas, abordaram suspeitos que circulavam pela área. No entanto, nenhum deles apresentava características compatíveis com o autor do crime. Diante disso, os agentes não efetuaram prisões, pois não havia provas que ligassem os abordados à ocorrência.

Material furtado é encontrado

Durante a operação, os policiais ampliaram a busca para uma área de mata fechada próxima ao ponto do furto. No local, encontraram o cabo de cobre furtado e uma blusa branca de manga longa, peça de roupa usada pelo criminoso, de acordo com as imagens das câmeras de segurança.

Como consequência do furto, um prédio da região teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que causou transtornos aos moradores. Por isso, o síndico do condomínio acompanhou toda a ação policial e repassou informações relevantes à equipe.

Ainda conforme as imagens de segurança, um homem, agindo sozinho, cometeu o crime. Até o momento, ele não foi localizado.

Por fim, a Polícia Militar apreendeu o material recuperado e o encaminhou à 21ª Delegacia de Polícia Civil para registro e demais procedimentos legais. As diligências continuam, e a PMDF reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população.

*com informações da PMDF.

Por: Rafaella Iack.

