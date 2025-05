Foragido por roubo é capturado em Águas Claras em ação integrada da PMDF

Foragido por roubo é capturado em Águas Claras em ação integrada da PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21), cumpriu mais um mandado de prisão em ação realizada na última quinta-feira (8). Dessa vez, a operação aconteceu em Águas Claras, com apoio de órgãos de inteligência locais e interestaduais.

Por volta das 15h20, na Quadra 104 de Águas Claras, os policiais do Gtop 21 localizaram e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Essa ação foi possível graças ao trabalho integrado do serviço de inteligência do 1º BPM, do Grupo de Capturas da Polícia Federal de Criciúma, da Polícia Federal do Piauí (SR/PF/PI), da Diretoria de Inteligência da PM do Piauí (DINT/PMPI) e da Coordenação de Inteligência da PMDF (CI/PMDF).

Em seguida, o preso foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

Combate à criminalidade

Em síntese, as prisões refletem o resultado da integração entre forças de segurança pública e reforçam, mais uma vez, o compromisso da PMDF com o cumprimento de mandados judiciais e a retirada de foragidos das ruas, contribuindo para a garantia de maior segurança à população do Distrito Federal.

*com informações da PMDF.

Por: Rafaella Iack.

