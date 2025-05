Foragido da Justiça é preso em Águas Claras após operação interestadual

Na tarde desta quinta-feira (29), uma operação integrada entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e forças de segurança do Mato Grosso prendeu um foragido da Justiça em Águas Claras.

O Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37), do 17º Batalhão da PMDF, liderou a ação, com apoio do Serviço de Inteligência, da Polícia Federal de Barra do Garças (MT) e do 5º Comando Regional da PM mato-grossense.

As equipes localizaram o homem, que tinha mandado de prisão em aberto por furto qualificado, após trocarem informações estratégicas entre os órgãos de segurança dos dois estados. Essa articulação eficiente permitiu uma resposta rápida e garantiu a captura do criminoso.

Após a prisão, os policiais o levaram à delegacia da região para os procedimentos legais. A ação reforça a importância da cooperação entre estados no combate à criminalidade, especialmente em casos que envolvem foragidos com passagens por diferentes regiões do país.

*Com informações da PMDF.

Por: Rafaella Iack.

