Fiscalização do Maio Amarelo autua motoristas por embriaguez ao volante

Entre os dias 16 e 18 de maio, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com apoio da Polícia Militar, realizou uma série de ações de fiscalização dentro da campanha Maio Amarelo. As abordagens ocorreram em Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Samambaia e Varjão.

Durante as blitzes, 48 motoristas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool, configurando, portanto, uma das principais infrações registradas no fim de semana. Além disso, outras irregularidades incluíram:

20 motoristas com escapamento irregular

20 condutores inabilitados

14 motoristas com CNH vencida há mais de 30 dias

1 motorista com o direito de dirigir suspenso

Como resultado, 51 veículos foram recolhidos ao depósito por diversas infrações.

Maio Amarelo

Essas ações integram o Movimento Maio Amarelo, que visa, sobretudo, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Por isso, as blitzes educativas e repressivas fazem parte do esforço do Detran-DF para promover mais segurança viária e, consequentemente, reduzir acidentes e imprudências nas vias urbanas do Distrito Federal.