Filas se formam no drive-thru de vacinação antes mesmo do início da imunização, em Águas Claras

Mesmo com repasse do Ministério da Saúde de 116 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, a ampliação do novo grupo de vacinação para idosos com 66 anos contará com limite de doses para os três pontos de vacinação que estão abertos neste sábado (2). Juntando os pontos de vacinação na Faculdade Unieuro, Iguatemi Shopping e Parque da Cidade, a Secretaria de Saúde repassou 1.111 doses do quantitativo recebido. Se divididos entre os três, cada ponto de vacinação receberá 370 doses.

Apesar do baixo número de doses repassadas para a ampliação da vacinação na capital, a secretaria e o ministério adotaram a estratégia para a imunização da segunda dose para idosos e profissionais da saúde contemplados anteriormente.

Além dos idosos, a pasta da saúde contemplará profissionais de segurança. Para este grupo, foram destinadas 2.237 doses. Entre os contemplados, estão os servidores das polícias Militar, Civil e Federal, Detran, Corpo de Bombeiros e além dos órgãos que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. A pasta da saúde informou também que a Secretaria de Segurança Pública já repassou a lista a pasta com o nome e CPFs dos profissionais.

Fila no drive-thru

Com o público-alvo de 66 anos no Distrito Federal estimado em 18.651 pessoas, filas se formam nos três pontos de vacinação espalhados na capital. Em Águas Claras, cerca de 150 carros aguardam pelo início da imunização, com grandes chances de passarem à noite dentro do veículo à espera da vacinação, que começa às 09h deste sábado.

Secretaria de Saúde

Procuramos a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para um esclarecimento sobre o baixo número de doses na inclusão do novo grupo de vacinação, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.

Polícia Militar

A equipe de jornalismo do DFÁguasClaras entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal sobre o toque de recolher na capital, já que há vários veículos parados nos pontos de vacinação, o que infringe o decreto que está em vigor desde 8 de março.

Em resposta, a PM esclareceu que “está agindo no intuito de prestar um bom serviço e portanto, levará em consideração a ressalva prevista no decreto de toque de recolher”, já que no próprio decreto, é permitido o deslocamento, de caráter excepcional, para o tratamento de saúde emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias.

Há relatos nos grupos de conversa do DFÁguasClaras que profissionais do Detran estão organizando a fila.

Foto: DFÁguasClaras

