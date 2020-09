Faixas de pedestres mais limpas e pintadas em Águas Claras

Sob a coordenação do Departamento de Trânsito do DF (Detran) e o apoio da Administração Regional de Águas Claras, o Governo do Distrito Federal (GDF) conclui nesta semana o trabalho de pintura das faixas de pedestres de Águas Claras. Reforçadas pelas equipes do programa GDF Presente, estão sendo pintadas ou lavadas todas as 112 travessias da região administrativa. Destas, 17 estão posicionadas sob semáforos.

Na noite desta quinta-feira (10), a equipe contratada pelo Detran pinta as últimas quatro das 51 que receberam nova tintura. O trabalho – iniciado em agosto – é executado no período da noite para não impactar a fluidez do trânsito em horários de maior movimento.

No restante não pintado será feita a lavagem com água e um produto para clareamento da pintura já aplicada, em um contrato que está sendo fechado para entrar em execução nos próximos dias. Nestes casos, a tinta ainda está em boa qualidade, mas teve a visibilidade comprometida com as marcas de frenagens dos pneus, o acúmulo de poeira e o excesso de fuligem do asfalto, mais intensos neste período de seca.

Administrador regional de Águas Claras, Francisco de Assis Silva, o Chicão, diz que a volta das pessoas às ruas, com a retomada das atividades, exigiu uma intervenção imediata do GDF nas vias públicas. “A limpeza de uma faixa representa a segurança de pedestres e motoristas. Inclusive, dá pra ver melhor à noite.”

Executora do contrato de pintura do Detran-DF, Lúcia Bandeira explica que as tintas aplicadas nas faixas – acrílica ou extrudada – têm um prazo de validade previsto de um ou dois anos. Por isso, nem todas precisarão ser reforçadas nesta ação do GDF Presente. “Nós também fiscalizamos a qualidade da pintura por meio de um método chamado de refletância, em que a visibilidade da faixa é testada e avaliada qual intervenção precisa ser feita.”