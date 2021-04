//Ex-sargento do 17º Batalhão da PM de Águas Claras morre vítima de Covid-19

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do policial militar. Segundo monitoramento do portal DFÁguasClaras, o sargento é um dos 59 policiais que faleceram em decorrência da Covid-19 no DF. “A família policial militar se sente consternada com o falecimento do nobre guerreiro da segurança pública, e transmitimos as nossas mais sinceras condolências pela perda do policial militar”, disse a PM em nota.