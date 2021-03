Estacionamento destruído pela chuva há 3 meses é consertado após reclamações, em Águas Claras

O temporal que atingiu Águas Claras em dezembro do ano passado ainda causa transtornos para a população. Após o registro da forte chuva em diversos pontos da cidade, inclusive, um dos temporais com maior impacto nos últimos anos, há reclamação de reparos não concluídos.

Árvores caíram, metrô paralisado, cachoeiras de água misturada à lama desceram em várias ruas, veículos submersos e boiando, além do serviço de luz paralisado por alguns minutos foram uns dos vários problemas causados pela chuva. Mesmo com a solução de parte dos problemas citados, um foi esquecido: estacionamento público na entrada do Parque Ecológico de Águas Claras.

Com a chuva, parte dos bloquetes de concreto do estacionamento – com capacidade de até 15 veículos, que servem para para drenar a água da chuva, foram removidos e ficaram amontoados, impossibilitando a passagem dos moradores pela calçada e inviabilidade de estacionamento dos veículos. Para cobrar e chamar atenção das autoridades, moradores instalaram placas.

“Com a chuva que aconteceu em dezembro, alguns bloquetes desceram à rua e outros ficaram amontoados aqui. A administração de Águas Claras já veio aqui e retirou os bloquetes, mas amontoaram todos no mesmo lugar”, disse o morador Floriano Morais.

Estacionamento consertado

Os bloquetes de concreto facilitam a drenagem da água e aparece como uma boa opção para a redução de impactos das chuvas, evitando poças de água, alagamentos, logo que o concreto absorve boa parte da chuva.

Com a forte repercussão, equipes do GDF Presente e Administração Regional de Águas Claras foram ao local e começaram a realizar os reparos do estacionamento. Moradores registraram o conserto.

Foto: AMAAC

