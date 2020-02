Espetáculo Baby e Rose acontece em Águas Claras

Nos dias 28 e 29 de março o espetáculo Baby e Rose acontece no Espaço Cultural da Caesb em Águas Claras. Depois do enorme sucesso do programa no canal Mulstishow, os atores Caike Luna e Lindsay Paulino vêm a público com o espetáculo homônimo ao programa de TV.

O espetáculo, com personagens já consagrados nas primeiras temporadas do programa, satiriza a realidade do povo brasileiro, tendo como protagonistas Rose, uma empregada doméstica, e Baby, sua melhor amiga e escudeira. Após primeira temporada de sucesso no Teatro Itália em São Paulo, o espetáculo entra em turnê pelo Brasil em 2020 e desembarca em Brasília nos dias 28 e 29 de Março no Teatro da Caesb em Águas Claras .Por ser um espetáculo feito com muito humor e leveza, Baby e Rose é recomendado para toda a família.

Os valores do ingresso variam de R$ 50,00 (meia) a R$ 100,00 (inteira). Para comprar o espetáculo do dia 28/2 acesse o link, para o dia 29/2 entre na página.

Serviços: BABY E ROSE

Quando: 28 e 29 de fevereiro

Horário:

-Sábado: 21h

-Domingo: 19h

Onde: ESPACO CULTURAL CAESB – ÁGUAS CLARAS

AGUAS CLARAS – DF

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Ouça toda terça às 20hs (Web Rádio DFÁguasClaras) o programa Vivendo Águas Claras, um bate papo sempre muito produtivo sobre nossa cidade. Além disso, sempre com um convidado especial e sorteios de brindes para nossos ouvintes.

Para ouvir basta acessar www.dfaguasclaras.com.br

Ademais, aqui em baixo você pode conferir uma entrevista ao nosso próprio jornal impresso contando sobre a história do DFÁguasClaras.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.