//Equipes da Administração de Águas Claras atendem demandas na Quadra 202, em Águas Claras

Equipes da Administração de Águas Claras atendem demandas na Quadra 202

Na última quarta-feira (10), equipes da Administração Regional de Águas Claras trabalharam nos reparos solicitados por síndicos dos condomínios residenciais Johann Strauss, Claude Debussy e Sinfonia, localizado na Quadra 202.

Colocadas em pontos estratégicos na cidade, as lixeiras foram recolhidas pela administração para manutenção, posteriormente, recolocação para atender a população, mantendo a limpeza da quadra.

Além do recolhimento de lixeiras para a manutenção, as equipes de obras, manutenção e conservação da administração atendeu um dos principais pedidos da população da Quadra 202: os estacionamentos em cima das calçadas. Problema antigo na quadra, a administração fixou balizadores para coibir estacionamentos dos veículos nos locais que são para transição de pessoas.

Equipamentos públicos destinados à prática de musculação, alongamento e ginástica, os Pontos de Encontro Comunitário (PEC) foram recolhidos, após constatação de equipamentos de ginástica danificado. Estes, no entanto, a administração não comunicou se haverá substituição.

Para evitar inundações, principalmente em período chuvoso, os trabalhos para garantir a vazão da água corre das ruas e avenidas na cidade é obstruir as bocas de lobo. Por isso, a administração desobstruiu bocas de lobo, além de trocar as tampas e meios-fios vazados da Quadra 202.

Trabalhos podem ser solicitados

Através do telefone, a Administração Regional de Águas Claras disponibilizou um canal para que o moradores, síndicos, associações, lideranças sindicais e demais pessoas possam entrar em contato com a RA para solicitar alternativas sobre problemas/soluções para os responsáveis pela cidade: administrador André Queiroz e demais órgãos.

Disponibilizando o número, a administração busca participar e entender um pouco mais dos problemas na cidade através de pedidos da população.

Para solicitar uma visita, o telefone 9.9122-0149 é disponível para a população marcar uma visita, seja em quadra, rua ou comércio.

