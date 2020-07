//Entrevista exclusiva: “estão querendo confundir a população” diz Ibaneis

“As pessoas já não ficavam mais em casa” O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, garante que não há discrepância entre os números apresentados pela Sala de Situação da Secretaria de Saúde e a Central de Regulação de leitos. Em entrevista ao Jornal de Brasília, diz que existe uma tentativa de confundir a população. Administrando a reabertura de todas as atividades na capital, Ibaneis diz que quando chegar o momento de retomar todas as atividades o percentual de ocupação de leitos será de 50%. “A nossa equipe técnica nunca errou em suas previsões”, afirmou. O governador também prevê o início da queda da incidência da pandemia no DF por volta do dia 15 de julho. Embora o Refis pudesse significar um aporte de recursos de cerca de R$ 1 bilhão nos cofres do DF, o governador frisou que não tem intenção de este ano enviar outro projeto de mesmo teor a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Mas em completa sintonia com o presidente da Casa legislativa, deputado Rafael Prudente, Ibaneis trabalha pelo crescimento das bancadas federal e distrital do MDB, partido de ambos. O senhor foi o primeiro governador a adotar medidas de isolamento, e os bons efeitos foram sentidos. A situação continua sob controle?

Nós começamos as medidas de isolamento para proporcionar a população do Distrito Federal um controle do vírus. Desde o início as curvas eram acompanhadas pelos infectologistas, pela equipe técnica e nós cumprimos todos os requisitos até chegar nesse momento, que é o momento em que temos uma estabilidade e a queda (da incidência do coronavírus) está prevista para acontecer por volta no dia 15 de julho. E todas as previsões que os nossos técnicos fizeram bateram 100%. Não aconteceu nenhum erro por parte des nossas equipes de infectologia.

Como está montada a estratégia para os próximos momentos do combate à pandemia?

Nós estamos com 129 dias de isolamento da população. É impossível continuar assim sem que as pessoas possam praticar as suas atividades. Na data em que foi aberto o comércio nós tínhamos em torno de 42% a 43% de isolamento. Essa taxa caiu para entre 38% e 39%. Isso significa que as pessoas já não ficavam mais em casa. O nosso trabalho é para fazer esse retorno de forma controlada. Para isso, fizemos uma ampla distribuição de máscaras, estamos adotando um protocolo de limpeza dos ônibus que a cada viagem os veículos são higienizados, da mesma forma que o metrô. Nós estamos colocando fiscalização nas ruas, mas uma fiscalização educativa realmente. Nesta semana a fiscalização foi no Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas. Nós chegamos ali doando máscaras para a população, entregando máscaras e álcool em gel nos comércios. A população já está conscientizada da dificuldade que se tem com relação a esse vírus. Outro ponto importante a que chegamos foi a capacidade de atendimento dos nossos leitos.

Estão surgindo questionamentos com relação ao número de leitos de UTI disponíveis, com diferenças quanto aos números do controle de regulação e os da Sala de Situação. Por que há essa discrepância?