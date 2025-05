Entregadores inabilitados são flagrados na Operação Sossego em Águas Claras

Entregadores inabilitados são flagrados na Operação Sossego em Águas Claras

Na noite de terça-feira (13), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou mais uma edição da Operação Sossego, em Águas Claras. A blitz abordou 180 condutores e teve como foco a fiscalização de motocicletas irregulares, especialmente aquelas que causam poluição sonora, além de reforçar a segurança no trânsito.

Durante a ação, os agentes aplicaram 80 testes do bafômetro e flagraram cinco motoristas dirigindo sob influência de álcool. As equipes também autuaram 15 motociclistas com escapamento irregular, quatro condutores com CNH vencida e 20 motoristas por infrações diversas. Seis veículos foram recolhidos ao depósito do órgão.

Entregadores sem habilitação

O principal destaque da operação foi a identificação de 10 condutores inabilitados, a maioria deles trabalhando com entregas por aplicativo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado.

Barulho e riscos

A Operação Sossego tem como objetivo retirar de circulação motocicletas com descarga livre ou silenciador defeituoso, responsáveis por gerar ruídos excessivos e incômodo à população. Além disso, a ação visa reforçar a segurança viária, fiscalizando as condições dos veículos e habilitação dos condutores, especialmente motociclistas.

O Detran-DF reforça que continuará realizando ações semelhantes em diversas regiões administrativas, com foco na redução de acidentes, combate à condução ilegal e preservação do sossego público.

*com informações do Detran-DF.

Por: Rafaella Iack.

