Entidades buscam acordo para ampliação do funcionamento de bares e restaurantes no DF

Um dos principais setores afetados pela pandemia e restrições da Covid-19 no DF, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do DF (Abrasel) tentam costurar um acordo com o governador Iabensi Rocha (MDB) para ampliação do horário de funcionamento após o fim do lockdown, na próxima segunda-feira (29).

“O segmento de bares e restaurantes, de longe, o mais prejudicado desde as primeiras medidas, não reúne condições de continuidade e de sobrevivência sem a imprescindível alteração do horário de encerramento das nossas atividades para as 22h, ao invés das 19h”, diz as entidades no ofício enviado nesta quarta-feira (24) as entidades no documento.

“É de natureza emergencial e objetiva dar sobrevida às empresas e salvar empregos deste nosso importante segmento da economia do Distrito Federal”, completa o texto encaminhado ao GDF.

Nos moldes atuais, o governador trabalha com a mesma hipótese sobre o horário de funcionamento dos bares e restaurantes: de 11h às 19h. Para o presidente do Sindhobar, Jael Antônio da Silva, não é o suficiente para a economia dos setores reacender.

“Esse horário de 19h impede o movimento do turno da noite. Com isso, as empresas não poderão manter seus colaboradores em atividade. Não vai adiantar de nada abrir para aqueles estabelecimentos que ou só trabalham à noite ou que façam almoço e janta”, disse.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.