Empresários pedem recuo de Ibaneis a flexibilização de lockdown para alguns setores

Prejuízos incalculáveis para vários setores, empresários do DF vêm se manifestando pelo segundo dia consecutivo pelo lockdown decretado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última sexta-feira (26) e entrado em vigor a partir de 0h do último domingo (28).

Na reunião que buscava selar a flexibilização no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (1°), o presidente em exercício do Fecomércio, Edson de Castro, responsável pela federação do comércio no Distrito Federal afirmou que o Governo do DF deve reavaliar e aplicar uma flexibilização de forma segura e gradual.

“O governador garantiu que se houver uma diminuição na contaminação, reavaliará o lockdown. Pode ser que durante esta semana eles consigam liberar mais segmentos. Vamos continuar dialogando para que isso seja feito de forma ordenada e com a maior segurança possível, para evitar mais demissões e falências na cidade”, pontuou.

Para a entidade, tem que “haver um meio termo, para que não haja mais prejuízos para a economia local”. De acordo com o governador, o executivo sabe “do sofrimento dos trabalhadores e dos empresários de todos os setores” e que trabalhará em prol do retorno das atividades em um período menor possível.

Bares e restaurantes da cidade

Afetados pelo lockdown e, anteriormente, pela restrição de bares e restaurantes, Fabrício, responsável pela unidade do Potiguar Caldos em Águas Claras mostrou receio por uma maior queda no faturamento da empresa. “Com a restrição do funcionamento dos bares através do decreto do ano passado, tivemos queda de 40% no nosso faturamento. Entendemos que a situação no DF é complicada, mas com o lockdown, o impacto será muito forte. Algo em torno de 50%”, disse em ligação ao DFÁguasClaras, antes da publicação do lockdown total na última sexta-feira (26).

A Associação Comercial Empresarial e Industrial de Águas Claras (ACIAC) afirmou, na sexta-feira (26), que recebeu a notícia do lockdown na capital como preocupação.

“Os bares e restaurante começaram a esboçar reações positivas após longo período de restrições no funcionamento. Desde do início da pandemia, somamos mais de 20 mil empregos perdidos, então, não é o setor de bares e restaurantes que são os maiores culpados pelos números de casos e ocupações de leitos. Muitos empresários têm seguido à risca todas as medidas de prevenção para aumentar os cuidados para os clientes nos estabelecimentos”, afirmou o presidente da associação, Adriano Galeano.

“Enxergamos muitas vezes comércios como culpados que não respeitam os protocolos, muito mais pela ausência das autoridades. Muito também pela negligência de alguns proprietários. Esses são um dos pequenos grandes motivos que contrapomos contra a decisão do decreto do lockdown”. “Festas clandestinas são os maiores causadores de contaminação no DF, e não enxergamos o setor de bares e restaurante como causadores. Estes, inclusive, são os que têm mais interesse em manter todas as medidas profiláticas em decorrência de manter os seus comércio aberto, concluiu.

