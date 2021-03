É #FAKE calendário de vacinação por idade espalhado nas redes sociais

Um calendário de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal está circulando por mensagem via Whatsapp. A Secretaria de Saúde (SES) alerta: trata-se de mais uma fake news envolvendo a campanha de imunização para prevenção a doença causada pelo coronavírus. A mensagem traz supostas datas em que pessoas com mais de 18 anos serão imunizadas no DF.

A SES segue imunizando, neste momento, pessoas com 69 anos ou mais em 47 pontos de vacinação, que funcionam em unidades básicas de saúde e em drive-thrus.

A imunização para quem tem menos de 69 anos será divulgada quando houver possibilidade de ampliar a vacinação, o que depende da chegada de mais doses.

Todas as informações referentes à campanha no Distrito Federal são divulgadas diariamente na página Vacina DF.

Saúde Sem Fake News

Recebeu uma notícia suspeita? Desconfie e, na dúvida, não compartilhe! A página Saúde Sem Fake News foi criada para que esse tipo de conteúdo possa ser checado e devidamente esclarecido. Se receber alguma informação sobre a SES e achar que é falsa, pode remetê-la pelo aplicativo WhatsApp no telefone (61) 99252-3540.

O canal não funciona como um SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou para tirar dúvidas dos usuários. É um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira nas redes sociais do GDF.