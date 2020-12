Drive-Thru do Lixo Eletrônico acontece em Águas Claras

Neste domingo (20), Águas Claras recebe o último Drive-Thru do Lixo Eletrônico de 2020. Para celebrar as festas natalinas, todos os equipamentos descartados no dia e de rápido recondicionamento serão reparados e doados para uma instituição no dia 24/12. Para participar, separe seus equipamentos sem uso, como computador, impressoras, telefones, carregadores e eletrodomésticos e leve para a sede da administração regional de Águas Claras no domingo das 10h às 16h.

O Drive-Thru do Lixo Eletrônico faz parte do Reciclotech, que é um programa desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF), em parceria com a organização social Programando o Futuro, que alinha capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

* informações Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação