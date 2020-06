Donos de comércio protestam por reabertura dos estabelecimentos no Distrito Federal

Na manhã desta terça-feira, donos de bares, restaurantes, academias e salões de beleza protestaram em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, para pedir a reabertura dos estabelecimentos na capital. Os setores estão impedidos de funcionar desde o dia 19 de março.

Os manifestantes saíram em carreata pela Esplanada dos Ministérios e, no fim do percurso, se reuniram em frente ao prédio do Executivo local. Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h, o trânsito estava liberado.