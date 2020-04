Distrito Federal tem 1.438 casos do novo coronavírus

Nesta quarta-feita (29), o Distrito Federal chegou a 1.438 casos confirmados do novo coronavírus. Dados da Secretaria de Saúde mostram que, até o momento, 28 pessoas morreram devido à Covid-19 na capital. Além disso, há 78 pessoas internadas em unidades de saúde, sendo 36 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A Secretária de Saúde vem fazendo testes em massa. Inicialmente os exames estavam sendo fitos em Águas Claras e Plano Piloto, os lugares com maior incidência da doença. Atualmente, também está sendo feito exames por meio do drive-thru em outros pontos do DF.

Até o momento, 37.572 pessoas fizeram exame para o coronavírus. Desse total, 3.609 são servidores públicos. Além disso, dos casos confirmados, 163 diagnósticos foram feitos por teste rápido. A maior parte das pessoas diagnosticadas com a doença, 397 casos, tem idade entre 30 e 39 anos. O segundo grupo com maior incidência da Covid-19 tem idade entre 40 a 49 anos e soma 276 registros. Ao todo, 163 pessoas com mais de 60 anos, consideradas do grupo de risco, estão com a doença.

A Secretária de Saúde e a Organização Mundial da Saúde continuam frisando que o isolamento é a melhor forma de combate ao Covid-19.

