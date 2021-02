Dia da Mulher é lembrado no Vista Shopping com exposição; veja a programação

Como parte da celebração do Dia Internacional da Mulher da década de 70, o Vista Shopping – shopping localizado na parte norte da cidade – organizará a “Vista Ela” nos próximos dias 10 a 13 de março.

Data oficializada em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), simboliza a morte de mulher asfixiadas e carbonizadas em uma fábrica, após as mulheres terem organizado a primeira greve norte-americana reivindicando melhorias nas condições de trabalho nas fábricas, buscando direitos trabalhistas e eleitorais.

Com um dia especial exclusivamente para elas, mulheres, o Vista Shopping irá promover três dias de reflexão, homenagens e lutas, com programações especiais no espaço central do shopping em homenagem ao 8 de março para toda cidade.

Principal evento do shopping, o festival contará com a vaidade: moda, acessórios e artesanatos. Na área central do shopping, será comercializado utensílios de beleza para mulheres e público em geral. Apesar da data comemorativa, o dia da mulher é todos os dias.