Dia D vacina crianças e jovens contra sarampo

No último sábado (15/2), crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos puderam atualizar a caderneta de vacinação, durante o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Além do tríplice viral, que imuniza contra a doença, estavam disponíveis outras doses como as que combatem a meningite C e o HPV.

No Distrito Federal ao todo, 88 postos de vacinação, quatro deles em shopping, ficaram abertos durante o sábado. Um desses locais foi o Felicittá Shopping em Águas Claras.

Praticamente todas as crianças chegavam para receber a vacina com rostos pintados e balão nas mãos, uma forma de aliviar a tensão na hora da picadinha, que apesar da dor, protege contra uma doença que pode levar à morte.

A primeira etapa da campanha, que abrange o público de 5 a 19 anos, vai até 13 de março. A população pode procurar qualquer uma das salas de vacina da rede pública, de segunda a sexta-feira. A Secretaria de Saúde recebeu 168 mil doses do tríplice viral. A meta da pasta é imunizar entre 13 e 15 mil pessoas nessa faixa etária, atingindo 95% do público alvo, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde.

Outras duas etapas da campanha contemplarão outras faixas etárias, uma em junho, para pessoas de 20 a 29 anos, e outra em agosto, para aqueles com 30 a 59 anos de idade.

No Distrito Federal, oito casos de sarampo foram confirmados em 2019. Neste ano, cinco foram notificados e estão em investigação.

