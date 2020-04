Dia D de Combate à Dengue acontece nesta semana

Por conta do feriado da Semana Santa, o Dia D de Combate à Dengue, ação que acontece geralmente aos sábados vai acontecer nesta quinta-feira (9). Mais dez regiões administrativas serão beneficiadas. Desta vez, a mobilização vai acontecer em Sobradinho I e II, Fercal, Planaltina, Granja do Torto, Vila Planalto, Águas Claras, Areal, Estrutural e Brazlândia.

O objetivo da força-tarefa de Combate à Dengue é mobilizar a população e órgãos públicos para as ações de enfrentamento da doença. Além de orientar a população sobre o combate correto ao mosquito transmissor da dengue.

A mobilização contará com o trabalho de 250 bombeiros militares, 376 agentes da Vigilância Ambiental e 11 analistas de fiscalização do DER-DF. Além de 13 viaturas do Corpo de Bombeiros, 33 viaturas da Vigilância Ambiental e três viaturas do DER-DF.

As ações ocorrerão das 8h às 14h. A concentração será nas Administrações Regionais, porém, mantendo o distanciamento como medida de segurança para enfrentamento da Covid-19.

Nesta ação, serão utilizados 11 Ultra Baixo Volume (UBV) pesado (carro do fumacê) na Estrutural e Vila Planalto e outros 10 em Sobradinho I, II e Fercal. Além disso, serão usados três UBV costal, que passarão por Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal.

As rodovias que serão inspecionadas são:

• Sobradinho I e II : DF-001/ DF-150/VC-215/DF-205 e BR-020.

• Fercal: DF-205/DF-150/DF-326 e VC-201.

• Planaltina: DF-128/ DF-130/DF-230/DF-131/DF-330/DF-444 e BR-020

• Granja do Torto: DF-003

• Vila Planalto: DF-004

• Águas Claras: DF-079 e DF-085

• Areal: DF-075

• Estrutural: DF-095 e DF-097

• Brazlândia: DF-180/DF-415/ DF-430/DF-445/DF-451/VC-541 e VC-533.

-informações Secretária de Saúde

