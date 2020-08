DF tem novo recorde de mortes em decorrência do coronavírus

O Distrito Federal ultrapassou, nesta segunda-feira (17), a marca de 2 mil mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde confirmou mais 66 óbitos – o maior registro desde o início da pandemia na capital. Assim, o total sobe para 2.042.

De acordo com a pasta, as 66 mortes registradas ocorreram entre os dias 25 de julho e esta segunda. Do total de óbitos, 173 vítimas vieram de outras regiões para buscar atendimento médico em Brasília, sendo a maioria do Entorno do DF. Das 66 mortes confirmadas, 23 eram mulheres e 43, homens. Com relação à faixa etária, a maioria tinha mais de 80 anos.