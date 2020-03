DF tem aumento de casos prováveis de dengue

A Secretaria de Saúde divulgou dados do boletim epidemiológico na última sexta-feira (6). Foram registrados 7.010 casos prováveis no Distrito Federal, entre 29 de dezembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020. Do total, 6.405 são residentes do DF e 605 de pacientes de outro estado que foram notificados aqui. Em relação ao mesmo período de 2019, houve um aumento de 160% no número de casos prováveis.

Segundo a avaliação dos gestores da pasta, os fatores que contribuíram para o aumento foram o aumento das chuvas. No período analisado pelo boletim atual, a quantidade de óbitos permaneceu a mesma. Em comparação com o período anterior, de 30 de dezembro de 2018 a 23 de fevereiro de 2019, seis óbitos foram registrados

A Região com maior número de registros foi a Sudoeste com 1.247 casos, abrangendo Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires e Recanto das Emas. Logo em seguida aparece a Região Norte, com 1.217, sendo Planaltina e Sobradinho. Gama e Santa Maria, aparece com 956 casos.

Em relação a faixa etária, o grupo de 20 a 29 anos registrou aumento de 174 para 287 casos prováveis, em comparação ao meso período de 2019, logo após vem o grupo de 30 a 39 anos, tendo aumento de 164 para 254 casos.

PREVENÇÃO

Mantenha caixas d’água, tonéis e barris de água tampados;

Deixe sempre com a boca para baixo, quando vazias, garrafas de vidro ou de plástico;

Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda;

Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas impeçam a passagem da água;

Em caso de identificação de focos do mosquito, acione a Vigilância Ambiental pelo telefone 160.

